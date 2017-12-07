ТюмГУ вошел в ТОП-400 мирового рейтинга вузов в области наук о жизни

Тюменский государственный университет попал в ранжируемую часть списка мирового рейтинга университетов, опубликованного агентством Round University Ranking, сразу по двум областям: "Науки о жизни" (Life Sciences) и "Социальные науки" (Social Sciences).

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза, по области наук о жизни ТюмГУ вошел в ТОП 400 лучших университетов мира, заняв 327 строчку в мировом рэнкинге и седьмую - среди российских университетов. По социальным наукам ТюмГУ расположился на 462 месте, попав в ТОП 15 российских вузов.

"Вхождение в мировые рейтинги для нас знаменательно, и я считаю это прямым результатом участия в Проекте 5-100. Два месяца назад университет также впервые вошёл в международный рейтинг "QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA) 2017/18". Мы появились там в группе 201-250. Для регионального вуза это очень достойные результаты", - рассказал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Round University Ranking (RUR) – международный рейтинг университетов, оценивающий более 850 университетов из 80 стран мира по 20 критериям в четырех ключевых областях деятельности университетов: образование, научные исследования, международная деятельность и финансовая устойчивость. Все данные для рейтинга предоставляются международной компанией Clarivate Analytics - бывшего аналитического подразделения по науке и инновациям компании Thomson Reuters.