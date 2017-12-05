Тюмень за день: 5 декабря

Тюменские школьники с ОВЗ участвуют в олимпиаде

В этом году конкурсные работы участников посвящены "Году единства России". Победители будут определены в четырех номинациях: "Литературное творчество", "Художественное творчество", "Технологическое и техническое творчество", "Исследовательская работа". Выставка конкурсных работ будет организована в коррекционной школе № 2.

В Тюмени проходит региональный чемпионат WorldSkills Russia

Открытие регионального WorldSkills Russia прошло вчера в ДК "Нефтяник". В этом году чемпионат объединил около двухсот участников и трехсот экспертов.

Тюменские депутаты предложили поправки в закон о соцподдержке отдельных категорий граждан

Депутаты Тюменской городской думы предложили внести корректировки в статью 15 областного закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области". Соответствующий документ народные избранники рассмотрели на очередном заседании городского парламента.

В Тюмени открылась почта Деда Мороза

В Тюмени в центральном отделении почтовой связи открылась "Почта Деда Мороза". 4 декабря там установили новогодний ящик для приема писем и открыток в адрес зимнего волшебника.

"Афиша Тюмень" представляет гид по новогодним мероприятиям

Популярное тюменское сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в преддверии Нового года создало специальную рубрику, в которой собрана информация о всех праздничных мероприятиях города.