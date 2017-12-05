В Тюмени проходит региональный чемпионат WorldSkills Russia

Открытие регионального WorldSkills Russia прошло вчера в ДК "Нефтяник". В этом году чемпионат объединил около двухсот участников и трехсот экспертов.

Тюменскую область на нем представляют участники из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Голышманово и Тюмени. Также вне конкурса на чемпионате будут состязаться участники из Москвы, Татарстана, Свердловской, Челябинской, Волгоградской, Курганской, Омской областей, Пермского края.

В этом году список компетенций регионального чемпионата прибавил еще 8 позиций и расширился до 34. Среди новых направлений — промышленная автоматика, производство мебели, визуальный мерчендайзинг, предпринимательство, туризм, дизайн интерьера, управление железнодорожным транспортом, физическая культура и спорт.

В четырех компетенциях выступят участники в направлении WorldSkills Junior. В этом году здесь участвуют ребята в возрасте 12–14 лет. Как рассказали организаторы, юниоры в этом году выступают в четырех компетенциях: "Сетевое и системное администрирование", "Веб-дизайн и разработка", "Программные решения для бизнеса", "Кондитерское дело".

Соревнования среди рабочей молодежи продлятся до 8 декабря.