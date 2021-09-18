Тюмень стала площадкой чемпионата по нефтегазохимии по стандартам WorldSkills

Второй отраслевой чемпионат по нефтегазохимии PetrochemSkills 2021 по стандартам WorldSkills состоялся в Выставочном зале. Он прошел в новом формате и охватил 5 городов - Нижнекамск, Тюмень, Тобольск, Томск и Санкт-Петербург.

Как сообщили в департаменте потребительского рынка городской администрации, состязания проходили на шести площадках. Число компетенций выросло с 3 до 12 самых массовых для отрасли. Всего на соревнованиях присутствовало более 300 участников, экспертов и гостей.

"Цель чемпионата – внедрение единого профессионального стандарта WorldSkills в ключевых для отрасли специальностях, повышение престижа рабочих и инженерных профессий, обмен лучшими практиками. По сравнению с первым отраслевым чемпионатом по нефтехимии второй стал более масштабным", - отметил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

Кроме того, в сентябре в Выставочном зале прошли и другие выставки. Одним из самых посещаемых стал дизайн-маркет "IGOLKAmarket". Закрывает дачный сезон традиционная ярмарка "Осенний cад и огород", которая также призвана популяризировать тюменских товаропроизводителей. Тюменских садоводов и огородников порадуют организованные в рамках ярмарки семинары и мастер-классы.