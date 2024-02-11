В Тюмени пройдет региональный этап чемпионата "Профессионалы" - Тюменская область 2024

Первым крупным событием 2024 года в тюменском Выставочном зале станет региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - Тюменская область 2024. - За несколько лет событие превратилось в зрелищное мероприятие, которое привлекает все большее число участников и зрителей, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. – В прошлом году в чемпионате приняло участие без малого 500 человек, было организовано 14 специализированных площадок в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске, а экспертов насчитывалось около 700 человек.

Торжественное открытие Чемпионата пройдёт на главной конкурсной площадке в Выставочном зале в марте. Отборочные соревнования уже идут. Свои задания уже выполнили студенты специальности строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в компетенции "Геопространственные технологии". Финал чемпионата пройдёт летом этого года в Санкт-Петербурге.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.