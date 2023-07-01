В Тюмени состоится косплей-шоу

1 июля в Выставочном зале пройдет молодежный фестиваль. Он стал своеобразным открытием для публики в прошлом году. - Могу с уверенностью сказать, что эксперимент удался. Косплей-фестиваль собрал большое число поклонников этой субкультуры. В этом году зрителей будет ждать шоу-программа, косплей конкурс, интерактивные стенды, квесты и соревнования, ярмарка и аллея авторов. В общем, зрелище обеспечено. Как и прошлом году ждем гостей и участников из других городов, - рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

Более ста тысяч человек посетили тюменский Выставочный зал за первые шесть месяцев этого года. По сравнению с прошлым годом мы видим прирост посещений почти на пять тысяч человек и связываем это прежде всего с разнообразием фестивалей и выставок, которые удалось провести.