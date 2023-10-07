"Тюменская марка" ждет гостей в октябре

Главным октябрьским событием в тюменском Выставочном зале станет конкурс "Тюменская марка". На него заявились 70 производителей товаров и услуг. – Несколько лет наша площадка становится центральной при проведении одного из главных предпринимательских событий года, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - Сейчас у участников ответственный период, им предстоит детально продумать свои стенды и композиции, чтобы привлечь внимание посетителей и максимально ярко заявить о своей продукции.

Помимо собственно выставки 20-21 октября всех участников ждут мастер-классы организаторов, которые станут полезными как для начинающих бизнесменов, так и для опытных предпринимателей.

Наплыва посетителей ждут и 8 октября на гик-фестивале KITSUNE-CON.- В прошлом году Выставочный зал впервые принял этот молодежный фестиваль, который осенью стал одним из самых посещаемых. Есть все основания полагать, что так будет и на этот раз. В программе все, что привлекает любителей косплей-культуры: сотни костюмов, артистическое фехтование, аллея авторов, ярмарка, звездные гости, интерактивы. Скучать точно не придется, - отметил Михаил Брудков.

По материалам Департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.