В 2024 году тюменцев ждут разнообразные мероприятия в Выставочном зале

Градостроительный форум и фестиваль спорта "Тюмень Сильная" станут ключевыми событиями в тюменском выставочном зале в 2024 году. Там пройдет и ставший уже традиционным фестиваль молодежной культуры.

- В первом полугодии, в марте безусловно в центре внимания будет Градостроительный форум, который при поддержке Главного управления строительства Тюменской области состоится уже в пятый раз и вновь поднимет актуальные вопросы градостроительства и развития строительной отрасли в регионе. Поддержать статус профессиональной дискуссионной площадки для строителей, архитекторов, дизайнеров и горожан призваны востребованные эксперты-спикеры, - поясняет генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - В конце мая в обновленном формате пройдет полюбившийся тюменцам и гостям города третий фестиваль спорта "Тюмень Сильная".

Планируется много событий, здесь и традиционные выставки-ярмарки ювелирных украшений и авторских работ, загородной недвижимости и строительного оборудования, продуктов питания и рассады, текстиля и одежды, меда и товаров для дома, активного отдыха и туризма. Более 15 мероприятий разнообразной тематики и любимых посетителями. Также надеемся по-хорошему удивить посетителей выставочного зала во время проведения молодежного фестиваля.

Ближайшим событием станет фестиваль молодежной культуры "Kitsune-con", который уже зарекомендовал себя как один из самых зрелищных мероприятий нашего города и популярных в Уральском федеральном округе. Его организаторы 14 января проведут первый тюменский "Лисий маркет!", его тематика - гик культура в любом ее проявлении.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.