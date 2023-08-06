Осенью в тюменском Выставочном зале планируется много мероприятий

Чемпионат по профессиональному мастерству от кампании "СИБУР" и финал конкурса "Тюменская марка" пройдут во второй половине года в тюменском Выставочном зале. "Большинство мероприятий носят для нас уже традиционный характер. Это касается и четвертого открытого отраслевого чемпионата профессионального мастерства PETROCHEMSKILLS-2023, и финала конкурса "Тюменская марка". У них немало общего", - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

- Большой интерес в последнее время вызывают и фестивали молодежной культуры. Очередной из них, "Kitsune-con", состоится в октябре. В его программе - турнир по арт-фехтованию, аллея мастеров, мужская и женская хореография, костюмированная демонстрация персонажей, а также сотни гостей в костюмах любимых героев.

А начнет осеннюю программу традиционная ярмарка "Осенний cад и огород" в сентябре. Она будет сопровождается семинарами и мастер-классами, и ориентирована на широкий круг потребителей, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.