Сергей Жаренов будет соревноваться со сварщиками на нацфинале "Молодые профессионалы"

В тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства по специальности "сварочное производство" Сергей Жаренов поступил по совету знакомого, но аппараты сварочного оборудования на парня произвели такое впечатление, что, дождавшись практики, он зажег - быстро научился выполнять все на отлично.

Принять участие в чемпионате "Молодые профессионалы" предложил преподаватель Владимир Калашников, результат подготовки - успех при отборе в Томске.

"Интенсивно готовлюсь к нацфиналу, оттачиваю навыки, умения на новых модулях и сложных заданиях. У меня серьезный настрой на победу!" - рассказывает Сергей.

Благодаря движению "Молодые профессионалы" он уже стал востребованным сварщиком и получил несколько приглашений на работу от крупных предприятий Тюменской области. Сергей и дальше планирует идти по жизни с чемпионатом, мечтает проявить профессиональный уровень на уровне World Skills Hi-Tech.

Финал Х Национального чемпионата "Молодые профессионалы" состоится с 8 по 12 сентября 2022 года в очно-дистанционном формате, очная часть состоится в Саранске.

Соревнования пройдут по 66 профессиональным компетенциям, разделенным на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.