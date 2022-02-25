Более 500 тюменцев будут бороться за выход в финал WorldSkills Russia

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Тюменская область — 2022" пройдет с 3 по 7 марта в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске. Более 500 конкурсантов по 84 компетенциям будут соревноваться за право представлять регион на национальном чемпионате.

По итогам прошлого года сборная Тюменской области вошла в десятку лучших регионов России, поднявшись с 12 на 10 место в сравнении с 2020 годом. Это заслуга органов службы занятости и наших образовательных учреждений. В подтверждение этому — десять наших колледжей и техникумов по итогам соревновательного цикла вошли в топ-100 лучших образовательных учреждений среднего профессионального образования России. Практически ни один из регионов этого не добился, — рассказал на пресс-конференции директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Благодаря участию в движении WorldSkills Russia колледжи улучшили материально-техническую базу. На полученные гранты были открыты современные производственные мастерские практически во всех учреждениях. Базы созданных мастерских соответствуют международным стандартам, позволяя становиться площадками для проведения регионального чемпионата "Молодые профессионалы".

Чемпионат проводится при поддержке правительства Тюменской области. Gold-партнеры чемпионата — акционерное общество "СУЭНКО" и группа компаний "Автоград". Эти работодатели уже много лет поддерживают развитие движения в регионе и вносят существенный вклад в привлечение высококвалифицированных кадров в производственную сферу и повышение престижа рабочих профессий.

Итоги регионального чемпионата подведут 7 марта. Часть победителей регионального чемпионата автоматически выйдут в финал. Но если по ряду компетенций наберется большое количество участников со всей страны, то по этим компетенциям будут проводиться отборочные этапы, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Ранее мы писали, что на одно из направлений, соревнования по которому пройдут 5 марта в Тобольске, ожидают представителей Mitsubishi Electric.