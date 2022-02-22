Представители Mitsubishi Electric собираются в Тобольск, чтобы приглядеть себе рабочие кадры

5 марта в рамках деловой программы IХ Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тобольскую площадку посетит делегация японской компании Mitsubishi Electric во главе с генеральным директором Онода Хироюки, сообщается на сайте администрации Тобольска.

В соства делегации войдут советник генерального директора Танагучи Вака, генеральный менеджер российского представительства Григорий Михайловский и другие руководители подразделений компании в России.

"Компания Mitsubishi Electric заинтересована в развитии бизнеса на территории Тюменской области, и понимает, что лучшие кадры нужно подбирать среди участников движения WorldSkills. В частности, представители компании заинтересованы в участниках компетенции "Цифровой электропривод", которая будет проходить в Тобольске", - отмечается в сообщении.

Это новая компетенция, в ней участвуют 5 студентов Тобольского многопрофильного техникума. Ключевой компетенцией специалиста является проектирование системы цифрового электропривода и внедрение его в технологический процесс, а также дальнейшая ее диагностика, идентификация проблем и их устранение на действующем предприятии.

Предполагается, что представители компании Mitsubishi Electric примут участие в деловой программе регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) и проведут ряда переговоров с представителями промышленных компаний и образовательных организаций Тюменской области.