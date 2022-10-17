Пять тюменцев стали призерами нацчемпионата "Навыки мудрых"

Пять медалей завоевали жители Тюменской области в финале V Национального чемпионата "Навыки мудрых", в рейтинге регионов по количеству медалей Тюменская область - на четвертом месте, сообщает информационный центр правительства ТО.

14 октября в Новосибирске состоялась церемония закрытия финала юбилейного, V Национального чемпионата "Навыки мудрых". Более 300 специалистов в возрасте 50+ стали участниками соревнований по профессиональному мастерству. Сварщики, медсестры, преподаватели, трактористы, лаборанты, декораторы – действующие специалисты из 60 регионов боролись за звание лучших по профессии в 28 компетенциях.

Первые места заняли Лариса Перцева в компетенции "Предпринимательство", Андрей Савченков а компетенции "Лабораторный химический анализ", Ирина Сысоева в компетенции "Медицинский и социальный уход" и Григорий Хлызов в компетенции "Электромонтаж". Алевтина Дробыш в компетенции "Кондитерское дело" заняла второе место.