"Афиша Тюмень" представляет гид по новогодним мероприятиям

Популярное тюменское сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в преддверии Нового года создало специальную рубрику, в которой собрана информация о всех праздничных мероприятиях города.

Теперь составить культурную программу проще простого: в "Календаре событий" появилась специальная кнопка "Новогодние мероприятия", нажав на которую, можно увидеть информацию о новогодних представлениях, спектаклях, концертах, мастер-классах и множестве других интересных событий.

Кроме того, следить за новогодней афишей Тюмени можно "ВКонтакте" по хэштегу #нг2018@afisha_kto. Тюменцы также могут рассказать о своих мероприятиях на странице сообщества, предложив новость администрации паблика. С правилами оформления публикаций можно ознакомиться в "Календаре событий".

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" желает горожанам праздничного настроения и насыщенного культурного отдыха.