В Тюмени открылась почта Деда Мороза

В Тюмени в центральном отделении почтовой связи открылась "Почта Деда Мороза". 4 декабря там установили новогодний ящик для приема писем и открыток в адрес зимнего волшебника.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями осуществляется ежедневно, все они своевременно будут доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг. Однако свой ответ волшебник пришлет только в том случае, если будет указан правильный обратный адрес отправителя.

"На данный момент поступило порядка 20 писем от детей в возрасте до 10 лет. В прошлом году в резиденцию Деда Мороза отправлено более 600 писем", — рассказали в пресс-службе УФПС Тюменской области.

"Почта Деда Мороза" проработает в почтовом отделении 625000 по адресу: г.Тюмень, ул. Республики, 56 до 25 декабря. Официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области