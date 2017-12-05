Тюменские школьники с ОВЗ участвуют в олимпиаде

10:40 05 декабря 2017
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pixabay.com

В Тюмени проходит муниципальный этап областной олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Олимпиада проводится в нашем городе несколько лет, ее главная цель — создать условия для адаптации и самореализации детей с особыми образовательными потребностями", — рассказывают в пресс-службе департамента образования администрации Тюмени. 

В этом году конкурсные работы участников посвящены "Году единства России". Победители будут определены в четырех номинациях: "Литературное творчество",  "Художественное творчество", "Технологическое и техническое творчество", "Исследовательская работа". Выставка конкурсных работ будет организована в коррекционной школе № 2.

Теги: дети с ограниченными возможностями здоровья , олимпиада школьников
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