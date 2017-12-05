Тюменские школьники с ОВЗ участвуют в олимпиаде

В Тюмени проходит муниципальный этап областной олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Олимпиада проводится в нашем городе несколько лет, ее главная цель — создать условия для адаптации и самореализации детей с особыми образовательными потребностями", — рассказывают в пресс-службе департамента образования администрации Тюмени.

В этом году конкурсные работы участников посвящены "Году единства России". Победители будут определены в четырех номинациях: "Литературное творчество", "Художественное творчество", "Технологическое и техническое творчество", "Исследовательская работа". Выставка конкурсных работ будет организована в коррекционной школе № 2.