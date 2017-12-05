Тюменские депутаты предложили поправки в закон о соцподдержке отдельных категорий граждан

Депутаты Тюменской городской думы предложили внести корректировки в статью 15 областного закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области". Соответствующий документ народные избранники рассмотрели на очередном заседании городского парламента.

Инициатором внесения поправок в областное законодательство выступила депутат Альбина Селезнева. Она пояснила, что в настоящее время реабилитированным и тюменцам, признанным пострадавшими от политических репрессий, помимо льгот, установленных федеральным законодательством, один раз в год возмещаются расходы на оплату проезда туда и обратно на железнодорожном транспорте в размере ста процентов от установленных тарифов. В районах, не имеющих железнодорожного сообщения, возмещается половина стоимости проезда на водном, воздушном или междугородном автотранспорте. При этом действующая редакция закона не предусматривает компенсации стоимости проезда авиа-, авто- или водным транспортом там, где есть железнодорожное сообщение.

"Сегодня к категории жертв политических репрессий относятся люди пожилого возраста, многим уже за 80 лет. Не все льготники могут пользоваться только железнодорожным транспортом из-за проблем со здоровьем или по причине соблюдения временного промежутка. Поэтому, когда нет медицинских показаний, пожилые тюменцы летают до места назначения самолетом. Однако в этом случае указанная мера поддержки на льготника не распространяется. Поэтому проектом предлагается установить компенсацию проезда гражданам, воспользовавшимся при наличии железнодорожного сообщения иным видом транспорта, в размере 100% от установленных Российскими железными дорогами тарифов, но не более фактически понесенных расходов", - проинформировала Альбина Селезнева.

Александр Чепик уточнил, если репрессированный поехал на другом транспорте, то всю ли сумму ему компенсируют. Альбина Селезнева пояснила, что если, к примеру, человек поехал от Тобольска до Демьянки, между которыми уже действует железнодорожное сообщение, на общественном автотранспорте, то ему компенсируют сумму проезда, равную стоимости билета на поезд, но не более фактически понесенных расходов. "Особенно это актуально это для авиатранспорта. Бывает, что поездом добираться до населенного пункта нужно трое суток с пересадками, а самолетом можно долететь за два-три часа", - добавила она.

На вопрос Мурата Тулебаева о том, сколько в регионе проживает реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, Альбина Селезнева ответила, что не менее двухсот человек.

В поддержку документа высказался председатель думы Дмитрий Еремеев. "Дополнительных расходов бюджета внесение поправок не потребует, поэтому считаю, что его нужно поддержать", - отметил спикер городского парламента.

Документ в ближайшее время будет направлен на рассмотрение Тюменской областной думе.