Тюмень за день: 29 ноября

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

Тюменцам напоминают, как быть с шумом в жилых домах

В Тюменской области за девять месяцев этого года специалисты Роспотребнадзора провели 759 измерений шума в жилых помещениях и в общественных зданиях. В 16% случаев были нарушены требования, установленные СанПиН.

Тюменцев ждут в мастерской по изготовлению подарков к Новому году

Более 15 мастеров декоративно-прикладного искусства, рукоделия и дизайна из муниципальных учреждений культуры и мастерских обменялись опытом и поделились своими умениями на базе дома культуры и творчества "Торфяник". Своему искусству они научат всех желающих. Проект "Время чудить", который проходит под слоганом "Не ждите чуда — чудите сами", стартует 1 декабря.

Куда смотреть, что делать: в Тюмени продолжаются открытые лекции по современному искусству

В Музейном комплексе имени Словцова с 14 ноября по 21 января проходит серия лекций о современном искусстве. На эту тему с тюменцами беседуют эксперты из ведущих российских музеев и галерей, искусствоведы и арт-критики.

Кто ест бесплатно в тюменских ресторанах?

Ответ на вопрос из заголовка, а также информацию о том, кто лучший ресторатор в Тюмени, как выглядит топ-5 поваров города, почему в нем именно эти герои и как стать ресторанным критиком, тюменцы могут узнать в Школе гастрономического образования.

В Тюмени зальют больше сотни ледовых площадок

В этом году в Тюмени для любителей покататься на коньках планируют обустроить 115 кортов и ледовых площадок. Когда всё будет готово, горожане смогут ознакомиться с их расположением и расписанием работы на портале "Тюмень – наш дом".