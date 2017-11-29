Кто ест бесплатно в тюменских ресторанах?

Ответ на вопрос из заголовка, а также информацию о том, кто лучший ресторатор в Тюмени, как выглядит топ-5 поваров города, почему в нем именно эти герои и как стать ресторанным критиком, тюменцы могут узнать в Школе гастрономического образования.

Желающим больше узнать о мире еды, разнообразных кухонь мира, продуктов и ресторанов организаторы Школы предлагают три курса на выбор.

Первый курс стартует 2 декабря в отеле "Евразия". Участники на первом уроке узнают:

- какие рестораны и повара лучшие в Тюмени

- что такое потребительский терроризм

- какие ресторанные тайны скрывают от гостей

- как правильно оценивать рестораны

- что такое современный этикет

- как стать ресторанным критиком и заработать на этом

- тюменские ресторанные истории.

Школа гастрономического образования - это образовательно-благотворительный проект, созданный для развития гастрономический грамотности и повышения бытовой культуры. Его авторы - известный ресторанный критик и концептуолог Алексей Кондрахин, основательница проекта "Секретный ужин" Лидия Носова и руководство бизнес-отеля "Евразия".

Занятия будет вести Алексей Кондрахин - руководитель лаборатории ресторанных инноваций HorecaExpert, член Ассоциации ресторанно-гастрономических обозревателей России (АРГО). Самый молодой профессиональный дегустатор в мире по результатам закрытого конкурса во Франции (Номер 14 из ТОП 50 в 2014, финалист 2017). Автор городской программы для тюменских школьников "Гастрономическое образование в школы" (2014). Его работа "Виды отзывов и их влияние на развитие ресторанной индустрии в мире, России и Тюмени" получила высшую оценку на конференции в Швеции (2012) .

Каждый курс из трёх занятий в Школе гастрономического образования стоит 3 000 рублей. Для мам с детьми особые условия. Все собранные средства, за вычетом затрат на организацию, пойдут на добрые дела. Как всегда, отчёты будут размещены в социальных сетях. Запись и все подробности по телефону ‭+7 (912) 923-85-02