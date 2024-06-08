Тюменцы могут отправиться на образовательный форум "Бирюса"

Регистрация на всероссийские смены форума "Бирюса" для молодых специалистов и студентов сферы ЗОЖ, представителей спортивных сообществ. В программе форума — образовательные и культурные мероприятия. Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 20 июня.

Участниками смен могут стать студенты спортивных колледжей и институтов, представители экстремальных клубов и спортивных сообществ, сотрудники студенческих спортивных клубов, волонтеры-медики, сообщает КП-Тюмень.

Организаторы собрали самые успешные практики и форматы. Тюменцы могут зарегистрироваться на одну из двух смен:

— "Спорт и здоровый образ жизни" с 12 по 17 августа — участники от 14 до 35 лет обсудят развитие круглогодичного молодежного образовательного центра, разработают способы и методы продвижения ЗОЖ, продумают механику повышения проектной грамотности среди спортсменов и представителей уличной культуры, а также рассмотрят развитие сети физкультурно-оздоровительных организаций и спортивных сообществ в России.

— "Твой ход" с 20 по 25 августа — смена для участников от 18 до 35 лет — активных студентов. Это возможность для амбициозных молодых людей разрабатывать востребованные проекты, развивать образовательные учреждения и реализовывать свой потенциал в стране.