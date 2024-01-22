Яндекс запустил бесплатный курс по цифровой грамотности и безопасности в интернете

14:00 22 января 2024
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Яндекс Практикум запустил бесплатную программу по развитию цифровой грамотности для тех, кто хочет лучше понимать, как устроен современный цифровой мир, или помочь близким разобраться в нем.  Новый курс "Цифровая грамотность и безопасность в интернете" поможет тюменцам разобраться в технологиях — от компьютера до искусственного интеллекта, научиться пользоваться разными сервисами и применять искусственный интеллект в повседневных задачах, сообщили в компании. 

Основная цель программы — дать возможность жителям Тюменской области бесплатно обучиться навыкам работы с современными технологиями и повысить уровень цифровой грамотности пользователей, сделать технологии доступнее. Присоединиться к проекту может каждый тюменец. Для этого нужно пройти несложный тест, который определит уровень цифровых навыков. На основе этих данных алгоритм предложит начать обучение с того раздела, который будет наиболее полезен для пользователя.

В курсе четыре раздела. Тем, кто совсем не пользуется компьютером или делает это редко, расскажут, как он устроен, какие бывают файлы и программы, и как их применять. Более опытные пользователи смогут начать с раздела, посвящённого безопасному поиску и проверке информации в интернете, а также работе с онлайн-сервисами. Тюменцы со средним уровнем знаний в первую очередь познакомятся с основами цифровой безопасности: узнают, как защитить свои устройства от вирусов, научатся создавать надёжные пароли и познакомятся с основами цифровой гигиены. Продвинутые пользователи смогут сразу перейти к разделу об использовании облачных хранилищ, нейросетей и искусственного интеллекта.

При желании бесплатный курс "Цифровая грамотность и безопасность в интернете" можно пройти от начала до конца. Участники сами выбирают тему и время занятий.

Владимир Лазарев, директор по продукту в Яндекс Практикуме:

Мы разработали бесплатный курс, который на простых примерах знакомит с цифровыми инструментами и их безопасным использованием. Мы надеемся, что курс поможет чаще использовать онлайн-сервисы и ИИ в работе и решении повседневных задач.

Новые знания участники сразу отработают на практике с помощью упражнений, построенных на примерах из реальной жизни. А быстрее и эффективнее учиться поможет нейросеть YandexGPT — она объяснит непонятные формулировки простыми словами и кратко перескажет всю тему, чтобы пользователь мог освежить знания перед изучением нового раздела.

Образовательная поддержка Яндекс Практикума работает для участников проекта в режиме 24/7: жители всех регионов России смогут получить ответ на свой вопрос в удобное для них время в удобном формате — в чате, по электронной почте или в мессенджере.

Бесплатно пройти курс можно по ссылке.

Теги: образовательный курс , цифровизация , Яндекс
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