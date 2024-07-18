Дети на отдыхе в тюменских лагерях знакомятся с IT

Тюменские загородные лагеря участвуют во Всероссийском образовательном проекте "День цифры". Он знакомит подрастающее поколение с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в ИТ-сфере и алгоритмами искусственного интеллекта.

"День цифры" организуется АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России при поддержке национального проекта "Цифровая экономика", который реализуется по решению президента Российской Федерации.

Проект проходит в детских лагерях третье лето подряд. Ежегодно по всей стране в нем принимают участие более 2 млн школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Задания для проекта разрабатывают ведущие ИТ-компании страны, ведь "День цифры" позволяет решать такую важную задачу, как знакомство детей с современными технологиями и разнообразием ИТ-профессий, а также информационной безопасностью и кибергигиеной.

В летний сезон 2024 года при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" были разработаны дополнительные методические материалы по искусственному интеллекту для проведения "Дня цифры". Использование игровых элементов в программе позволит повысить мотивацию, внимание и интерес школьников к сфере информационных технологий, а также применению искусственного интеллекта в отраслях экономики.