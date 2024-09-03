Яндекс Лицей продолжает набор на курсы по программированию в Python

В Тюменской области стартовал набор на новый учебный год в Яндекс Лицее. Проект работает в регионе уже седьмой год – за это время его выпускниками стали несколько сотен школьников. Обучение бесплатное.

В Лицее ждут школьников и студентов колледжей с 13 до 20 лет, которым интересно программирование и которые хотят развиваться в IT. Они будут изучать Python и погружаться в промышленную разработку и осваивать машинное обучение. Выпускники Яндекс Лицея обладают навыками junior-разработчиков и владеют инструментами для веб- и бэкенд-разработки и анализа данных. Площадкой для набора школьников первого года обучения стала МАОУ "СОШ № 88", МАОУ "Гимназия № 16".

Чтобы попасть в Лицей, нужно подать заявку на сайте и успешно пройти отбор. Для прохождения отбора на специализации требуются базовые знания программирования. При прохождении отбора на офлайн-программы на сайте можно найти примеры заданий прошлых лет – это поможет подготовиться.

Набор на курсы "Основы программирования на Python" (результаты отбора – не позднее 4 октября) и "Промышленное программирование на Python" (результаты отбора – не позднее 13 сентября) открыт до 9 сентября.

С этого года выпускники Яндекс Лицея, окончившие программы с отличием, получат до пяти дополнительных баллов при поступлении в ряд ведущих вузов страны, таких как НИУ ВШЭ, ИТМО, ДВФУ, СГУ, ОмГТУ и других. Детали о преференциях при поступлении в вузы для выпускников Яндекс Лицея доступны на официальном сайте.

Образовательный проект "Яндекс Лицей" поддерживается в регионе департаментом информатизации Тюменской области. Подробная информация о поступлении, анкета доступны на сайте.