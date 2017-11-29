Куда смотреть, что делать: в Тюмени продолжаются открытые лекции по современному искусству

В Музейном комплексе имени Словцова с 14 ноября по 21 января проходит серия лекций о современном искусстве. На эту тему с тюменцами беседуют эксперты из ведущих российских музеев и галерей, искусствоведы и арт-критики.

Образовательная программа приурочена к специальному проекту 4-й Уральской индустриальной биеннале для Тюмени "Работа никогда не завершается".

"Мы всегда сталкиваемся с тем, что традиционной проблемой реализации региональных проектов, даже при поддержке власти, является сопротивление локальных сообществ. Это во многом связано с исторической лакуной: культурная парадигма советского периода развивалась в рамках реалистической и академической школ, и неподготовленному зрителю сложно самостоятельно устанавливать контекстуальные и ассоциативные связи, без которых взаимодействие с искусством практически невозможно Главные российские специалисты, связанные с современным искусством, расскажут о том, что это такое и как неподготовленному зрителю выстраивать взаимодействие с ним", — говорят организаторы.

О выдающихся художниках советского подполья тюменцам уже поведал эксперт по медиаарту Антонио Джеуза, а главный специалист по современному искусству Третьяковской галереи Кирилл Светляков предложил подумать, может ли искусство угрожать культуре. Следующая лекция пройдет завтра, 30 ноября. Основатель pop/off art gallery Сергей Попов будет рассуждать о современном искусстве сквозь призму арт-рынка. Время начала лекций: 18:00.

Расписание:

30.11.17 — Сергей Попов, куратор, арт-критик, основатель pop/off art gallery. "Современное искусство сквозь призму арт-рынка;

07.12.17 — Олеся Туркина, старший научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея. "Искусство как связь поколений";

14.12.17 — Анна Пьянкова, директор Уральского ГЦСИ. "Уральская биеннале: как большой проект влияет на территорию";

21.12.17 — Алиса Прудникова, комиссар Уральской Индустриальной биеннале. "Современное искусство в регионах"

11.01.18 — Владимир Раннев, композитор, теоретик искусства. "Современная музыка: что слушать, а что не слушать";

18.01.18 — Кирилл Алексеев, руководитель департамента образования Музея Москвы. "Что такое перформанс и тело как искусство в современных художественных практиках";

21.01.18 — Лиза Савина, куратор, арт-критик, директор кураторского агентства Sparta. Экскурсии по выставке "Работа никогда не завершается". "Как смотреть современное искусство и не испытывать чувства неполноценности?".