Петр Вагин узнал о работе Тобольской заставы

Музей пограничных войск "Тобольская застава" с 2012 года работал в школе №5, а после переехал в "Кванториум". Инициаторами создания музея выступили активисты Тобольского отделения общественной организации "Ветераны - пограничники" Тюменской области. В 2022 году при содействии администрации Тобольска музею выделили помещение на первом этаже общежития №29 "б" с отдельным входом. В феврале 2023 года состоялось торжественное открытие.

"В музее представлены экспонаты с раскопок мест, где проходили боевые действия, обмундирование и снаряжение пограничников разных лет, информационные баннеры с историей пограничных войск и многое другое. Экспозиция растет, так как тематические экспонаты принимаются активистами Тобольского отделения "Ветеранов-пограничников Тюменской области" от всех желающих", - рассказал руководитель музея Сергей Булашев.

"Это не просто наша история, история России в личностях, событиях. Об этом надо знать и детям, и взрослым. Заинтересованные увиденным здесь ребята зададут дома вопросы своим папам, дедушкам, о том, как они служили, где, что им это дало. Это укрепляет связь поколений, заставляет интересоваться в том числе и историей своей семьи", - поделился своими впечатлениями глава города Петр Вагин.

В музее проводятся ежемесячные, бесплатные экскурсии для школьников города, а также для всех желающих, для этого надо просто заранее записаться.

"Тобольское отделение общественной организации "Ветераны - пограничники Тюменской области" активно принимает участие в общественной жизни города, в патриотическом воспитании молодежи. В 2024 году экспонаты музея приняли участие в VI Всероссийском форуме пограничников России и "Тюмень – 2024". Но главная наша задача, конечно, это поднять престиж службы в армии, военного дела, правильно воспитать молодежь настоящими защитниками Родины", - рассказал председатель тобольского отделения общественной организации "Ветераны - пограничники Тюменской области" Александр Шахматов.