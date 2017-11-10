Спецпроект уральской биеннале для Тюмени, позитивные люди и ковер желаний

Главный корпус музейного комплекса имени Ивана Словцова в Тюмени открылся 9 ноября. Событие это долгожданное и значимое для культурной общественности региона.

По инициативе правительства Тюменской области первой выставкой, которую в новом музее увидят тюменцы и гости города, стала выставка "Работа никогда не завершается" - специальный проект 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

На пресс-конференции по случаю открытия музея замгубернатора Наталья Шевчик отметила, что этот год для Тюменской области можно считать годом музейной революции: тюменцы уже посещают новый исторический парк "Россия - моя история", с открытием главного корпуса появились новые современные площади для музейно-просветительской работы, а весной распахнет двери музей семьи Романовых в Тобольске. По мнению замгубернатора, новые площадки способны стать точками роста региона в культурологическом плане, социальной жизни, выставочной деятельности:

"Мы хотим, чтобы музейное дело в Тюменской области и выставочные проекты были настолько интересными, насколько интересен тот проект, которым наш музей открывается", - рассказала Наталья Шевчик.

В экспозиции "Работа никогда не завершается" представлены произведения двадцати шести современных художников из России, Азербайджана, Турции и Италии. В основе проекта - множество смыслов, стоящих за идеей ковра и непрерывным процессом его создания.

Организаторы выставки уверены, что посетили оценят идею, работы художников - незамеченной она точно не останется. Ведь над созданием проекта, помимо художников, трудилисьи другие позитивные и замечательные люди. Наталья Шевчик рассказала, что проект состоялся благодаря поддержке министерства культуры и при участии Государственного центра современного искусства РосИЗО, активной работе и личному участию руководителя дирекции регионального развития ГЦСИ-РОСИЗО и комиссара Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алисы Прудниковой, куратору спецпроекта Светлане Усольцевой и конечно же большой работе коллектива тюменского музейно-просветительского объединения. Генеральном партнером выступила компания "Сибур", которая способствует реализации различных культурных и социально значимых проектов в регионе. Индустриальное биеннале - один из наиболее ярких и значимых проектов в области современного искусства в России. Это высокая планка, будем прикладывать усилия, чтобы ее поддерживать в Тюменской области, сообщила менеджер по инвестиционной деятельности и социальной политике "Сибура" Ирина Бурбо.

"Мы рады, что Тюмень появилась на карте Уральской индустриальной биеннале. Почему современное искусство, почему хотелось привести неожиданный для Тюмени проект? Потому что это глоток свежего воздуха. Потому что это очень актуально, это очень современно. Это дает вызов к новому осмыслению вещей, к новому просветительству. К тому, что может вносить в нашу жизнь нечто более знаковое и интересное, очень актуальное и очень современное", - отметила первый заместитель губернатора и пожелала хорошей новой истории для музейно-просветительского объединения.

Как отметила руководителя дирекции регионального развития ГЦСИ-РОСИЗО Алиса Прудникова, и для РОСИЗО, и для Уральского индустриального биеннале открытие экспозиции в Тюмени является важным событием. "Мы очень рады такому расширению и такому сотрудничеству. Наш центр – это пионерская организация в стране, которая на государственном уровне поддерживает развитие современного искусства. Мы существуем с 1992 года. На мой взгляд, сегодня именно музей современного искусства, биеннале современного искусства - формат, максимально открытый к различным экспериментам, позволяет нам, не различая границы регионов, говорить о сути вещей. Это самая правильная история, с которой мы могли бы начать партнерское взаимодействие", - уверена комиссар биеннале.

Биеннале проходит раз в два года. Этот формат становится в современной культуре трендом: сегодня в России проводится семь биеннале современного искусства. Уральская от прочих принципиально отличается тем, что является индустриальной. История о том, как пространство современного искусства объединяет интересы непосредственно индустриального происхождения территории и предприятия, которые на этих территориях работают. То есть живой бизнес, живое искусство и непосредственно вопросы о том, как эта территория определяется, какой смысл оставаться в городе, где ты живешь, какой смысл иметь проактивную позицию в этом городе. Вот это главные ценности уральского проекта", - рассказала Прудникова.

"В тюменском проекте мы постарались применить наш метод: берем некую историю для этого места, его идентичность и предлагаем с ней работать внешним людям, которые не имеют к ней отношения, кураторам, у которых внешний взгляд на эти процессы. Этим мы привносим много нового, что не видится с близкого расстояния", - пояснила Алиса.

Планируется, что на основе выставки в Тюмени будет организован цикл открытых образовательных лекций и семинаров о современном искусстве. "Выставка работает до 21 января и является поводом для разговора о всех тех проблемах, которые она и ставит: что такое современное искусство, его главные понятия, история и философия, современные темы медиа, вопросы времени, памяти. Постараемся сделать так, чтобы все темы, которые поднимаются в пространстве выставки, стали поводом для приглашения специалистов в этих областях, лекций, семинаров, воркшопов - чтобы сложилась полноценная картина", - сообщила Прудникова. Для этого в музее есть все условия.

Гендиректор "Тюменское музейно-просветительское объединение" Светлана Сидорова отметила, что музейщики много сделали для открытия музея и выставки. "Очень хочется порадовать всех нашей необычностью. Мы все шли к тому, чтобы музей, который так долго строится и так ожидаем, был действительно новым. Думаю, у нас все получается. И мы рады, что имеем возможность участвовать в реализации таких проектов. Сегодня только начало. Очень хочется, чтобы наш музей стал пространством содержательного досуга, чтобы был конкурентной платформой общественного назначения региона и страны, чтобы любой человек мог увидеть все новое и современное здесь, в музее. Сегодня уже работает фондохранилище - по сути мы имеем стационарную экспозицию, а в новых залах мы говорим об индустриальной биеннале. И у нас есть много того, что органично вписывается в эту концепцию. Этим проектом мы начинаем формировать практику музейной индустрии. Это то, что важно и нужно для нас всех", - подчеркнула Сидорова.

При организации выставок большую роль играет куратор. Благодаря его организаторским способностям, силе ума, креативности и фантазии появляется экспозиция. Куратор Уральского центра современного искусства Светлана Усольцева. "Отправной точной создания выставочного проекта стал тюменский ковер, но это не главный предмет в проекте. Я хотела рассмотреть очень широко тему и вспомнить множество смыслов, которые рождает идея ковра, процессы его создания. "Работа никогда не завершается" - это история о том, что традиции, память, ритуалы, наши действия имеют будущее. Это не просто констатация каких-то фактов прошлого. Это поиск нового, новое осмысление. В выставке пять разделов: "Деконструкция традиций", "Труд", "Время/процесс", "Ритуалы" и "Архетипы места". Они важны и отражают идею - нельзя фиксироваться, нужно двигаться дальше. Для многих художников тюменский ковер стал источником вдохновения и они приняли участие в этом проекте", - рассказала Светлана.

Вся символика и художественная часть выставки построена на нитях на сплетениях, на теме ткачества. Чтобы понять и прочувствовать идею проекта, нужно увидеть все работы и инсталляции собственными глазами. Вечером, после торжественных речей, первые посетители осмотрели экспозицию.

Насчет "нравится - не нравится" у каждого сложится собственное мнение, очевидно одно - равнодушным выставка вряд ли кого оставит. "Возможно, что такого сосредоточия современного искусства в Тюмени не было. Это своего рода экспансия. И когда вы пойдете на выставку, возможно, что вам что-то покажется непонятным, что-то - провокационным. Но поверьте мне, это удивительное событие, которые вы будете вспоминать сами и возможно рассказывать вашим детям. Что касается непонятностей, которые заложены в современном искусстве. Самое правильное - если непонятно, надо задавать вопросы. Именно на это направлено искусство: оно будит в нас мысли, заставляет смотреть на привычные вещи новым взглядом и удивляться", - к совету профессионала стоит прислушаться.

В подтверждение сказанному выше можно привести отзыв Виктора Рейна: "Подача для меня совершенно новая и удивительная! Руки, прошитые нитками, напоминают натруженные руки женщины. На первый взгляд, некоторые вещи могут показаться непонятными и вызывают отторжение, но это очень интересно! Не сомневаюсь, что народ сюда пойдёт. Интересна и интерпретация нашего ковра как некоей доминанты выставки. Он воспринимается как нечто основательное, вечное, близкое и очень понятное. Мне больше понравилась инсталляция с ковром, где черный фон ассоциируется с землей, на которой цветут не посаженные цветы на не найденной могиле репрессированного деда художника - Леонида Тишкова. Удивительная подача. Такие вещи надо смотреть и слушать о них, чтобы понять идею".

Кстати, посетители могут поучаствовать в создании ковра. В качестве интерактива желающим предлагают лично завязать узелки на ковре желаний, вплести ленту в половик памяти или же приложить руку к созданию традиционного кружка - готовые изделия будут храниться в музее.