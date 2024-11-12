В аграрном университете Тюмени открыли анатомический музей

В Государственном аграрном университете Северного Зауралья по адресу: улица Иркутская, 4 открылся анатомический музей, его могут посетить все желающие, в том числе школьники.

История музея начинается с 1879 года, когда первый директор Александровского реального училища Иван Словцов разместил в здании свою естественно-научную коллекцию и использовал ее в учебных целях. Она включала в себя отдел минералогии, ботаническую, зоологическую и палеонтологическую коллекции. В последующем почти все экспонаты были переданы в музей "Городская дума", но некоторые из них до сих пор хранятся в коллекции университета: это бивень мамонтенка, остатки костей различных животных и натуральный череп шерстистого носорога.

В 1959 году в Тюменском государственном сельскохозяйственном институте была образована кафедра анатомии и гистологии. Ее первым заведующим стал кандидат ветеринарных наук Юрий Федорович Юдичев. В первый же год работы под его руководством сотрудники кафедры начали изготавливать наглядные пособия методами консервирования, мацерации и др. В 1961 году при кафедре был создан учебный анатомический музей, в котором хранились и экспонаты из коллекции Словцова. За 1963-1964 учебный год было изготовлено более 30 музейных экспонатов по анатомии и эмбриологии. В период становления в музее насчитывалось более тысячи экспонатов, размещенных в шкафах и тематических витринах или сохраняемых в консервирующих жидкостях. Все они создавались собственноручно студентами и преподавателями кафедры.

В 2023 году вся коллекция музея переехала из главного корпуса университета (Республики, 7) в Институт биотехнологии и ветеринарной медицины (Институтская, 4). Сотрудники и студенты кафедры было отреставрировали 110 сухих экспонатов, 46 скелетов, 55 макетов, 43 чучела, 4 картины, а также перезалили 97 влажных препаратов. Восстановлена и дополнена экспозиция по системам организма, появились отдельные стенды по анатомии человека, палеонтологии и археологии. Создано 15 новых анатомических экспонатов. Некоторые экспонаты не имеют аналогов в России.

Ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко:

В этом году юбилей празднует не только наш вуз, но и кафедра анатомии и физиологи – ей исполняется 65 лет. Нашим студентам очень повезло: они могут изучать анатомию буквально "вживую", а не в цифровом или бумажном варианте. Именно такого формата обучения держались Словцов и Юдичев. Уверена, что анатомический музей станет не только местом притяжения будущих ветеринаров, ветеринарно-санитарных экспертов, зоотехников, но и всех неравнодушных к науке, станет мощным подспорьем в деле подготовки высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса.

Посетить музей можно по предварительной записи, тел. - 8 (3452) 290-160.