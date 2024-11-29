Десять музеев Тюменской области участвуют в конкурсе Минкульта

10:00 29 ноября 2024
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Десять муниципальных музеев Тюменской области участвуют в конкурсном отборе Минкультуры России на создание гидов на платформе "Артефакт".
Среди проектов, предложенных музеями, выставки, посвященные жизни региона в годы Великой Отечественной войны, быту сибирских крестьян и истории земледелия, старообрядчеству в Приисетье, флоре и фауне Викуловского района, жизни сибирских татар.
В случае победы у районных музеев будет возможность создать мультимедийные гиды с применением технологий дополненной реальности. Тем самым – расширить возможности для посетителей музея и представить свои выставки огромной новой аудитории онлайн.
Конкурсный отбор проводится в рамках нацпроекта "Культура". Всего за период реализации нацпроекта музеи Тюменской области создали 15 мультимедиа-гидов на платформе "Артефакт".

Теги: музеи
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