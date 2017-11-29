Тюменцам напоминают, как быть с шумом в жилых домах

В Тюменской области за девять месяцев этого года специалисты Роспотребнадзора провели 759 измерений шума в жилых помещениях и в общественных зданиях. В 16% случаев были нарушены требования, установленные СанПиН.

"Наиболее актуальными для тюменцев продолжают оставаться вопросы, связанные с шумовым фактором от инженерного оборудования жилых зданий — лифтов, насосов, бойлеров, крышных котельных, технологического оборудования помещений общественного назначения, от строящихся объектов, шумом от автотранспорта", — отмечают в ведомстве.

За этот же период в Роспотребнадзор поступило 334 жалобы на шум в жилых квартирах. Из них 107 — жалобы на шум от внутридомового оборудования, 67 — от предприятий торговли, 81 — от предприятий общественного питания, 32 — от промышленных предприятий, 18 — от предприятий, оказывающих услуги, 14 — шум от соседей, 9 — от автотранспорта, 6 — от железнодорожного транспорта.

Тюменцам напоминают, что инициировать проверку по поводу шума, неблагоприятно сказывающегося на условиях проживания, можно через письменное заявление либо обращение в электронной форме через официальный сайт управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Все обращения рассматриваются по существу поставленных вопросов, принимаются меры в рамках представленных полномочий. По обращениям, не являющимся основанием для внеплановой проверки, мы даем рекомендации, шаблоны претензий или исковых заявлений. Также важно, чтобы у заявителя были постоянная регистрация или право собственности на жилье, которое хотят проверить, или полномочия законных представителей либо нотариальная доверенность от граждан, постоянно зарегистрированных или обладающих правами на это жилье", — отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что согласно нормативам экспертиза не проводится в случаях, если шум вызван:

— естественными и случайными явлениями;

— поведением людей, нарушением ими тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях и на прилегающей территории;

— подачей звуковых сигналов и срабатыванием звуковой охранной и аварийной сигнализации;

— аварийно-спасательными и аварийными ремонтными работами, работами по предотвращению и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не носящими регулярный или плановый характер, в том числе при уборке снега и льда;

— обычной жизнедеятельностью людей, в том числе шума, проникающего из других помещений;

— проведением массовых мероприятий (митингов, уличных шествий, демонстраций);

— проведением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований соответствующих конфессий.

С такими проблемами тюменцам рекомендуют обращаться в органы правопорядка и органы местного самоуправления.