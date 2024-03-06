Прокуратура добилась установки более 1 км акустического экрана для защиты от шума жителей тюменского "Маяка"

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Уральская транспортная прокуратура в судебном порядке добилась защиты прав жителей микрорайона "Маяк" города Тюмени от автомобильного и железнодорожного шума, сообщает пресс-служба ведомства.

Организованной по поручению Генпрокуроры РФ проверкой Установлено, что в жилых домах по улице Карла Маркса уровень звука от движения поездов и автомашин превышает допустимое значение, особенно ночью. В связи с этим транспортный прокурор обратился в Центральный райсуд Тюмени с иском о понуждении ОАО "РЖД" и горадминистрации к проведению мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия шума на здоровье человека, но получил отказ. Была подана апелляция, поведены две судебные экспертизы, согласно которым установлено, что для снижения уровня шума Свердловской железной дороге на спорном участке надлежит возвести акустический экран протяженностью 1100 метров, администрации - установить воздушные клапаны в квартирах. Судом апелляционной инстанции иск удовлетворил, и помимо основных требований, на ответчиков возложил обязанность компенсировать моральный вред.

"Фактическое исполнение решения контролируется. Ситуация будет снята с контроля только после фактического достижения практического результата, восстановления нарушенных прав и наведения должного порядка", - подчеркивают в Уральской транспортной прокуратуре.