Тюменцам напоминают о допустимом уровне шума в многоквартирном доме

Тюменцам напоминают, что делать ремонт в квартире нужно в соответствии с установленными нормами и законами относительно шума. Так, орудовать перфоратором можно только в допустимые часы, чтобы не доставить неудобств окружающим соседям.

Как рассказал врач по общей гигиене тюменского центра гигиены и эпидемиологии Руслан Крутелев, предельно допустимым уровнем шума в жилых помещениях является 40 дБ в дневное время, 30 дБ ночью.

"Претензии по громкому ремонту правомерно выставлять лишь в "тихие часы", то есть с 22:00 до 07:00 и с 13:00 до 15:00. Делается это в виде обращения с письменной жалобой к участковому", - пояснил эксперт.

По его словам, шум от ремонта в квартире называется бытовым и не подлежит замерам экспертизой на соответствие гигиеническим нормативам. Так что для решения проблемы нужно попробовать мирно договариваться с соседом, вместе выбирать удобное время для проведения ремонтных работ. Также возможно обращаться коллективно. В любом случае, компромисс всегда лучше конфликтов.

Если мирно договориться не удается, шум нестерпим, то жильцы могут вызвать полицию, чтобы зафиксировать нарушения. В этом случае пригодится видеозапись с отчетливым шумом от соседского перфоратора, где видно точное время фиксации нарушения, пишет "Тюменская область сегодня".