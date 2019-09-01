Тюменцам напоминают о "часах тишины"

Определенные "часы тишины" действуют в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, в будни нельзя шуметь с 22.00 до 08.00, а в выходные дни - с 22.00 до 09.00. Также следует помнить, что днем тоже есть "тихий час" - с 13:00 до 15:00.

В случае, если соседи нарушают установленный режим тишины, а мирно решить проблему не получается, то можно обратиться в дежурную часть УМВД России по г. Тюмени по номерам 291-600 или 02.