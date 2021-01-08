Тюменцам напоминают о "бесшумных часах"

Прокуратура Тюменской области напоминает времени действия ограничений по шуму. Если на новогоднюю ночь правила не распространялись, то за нарушения режима в другие дни тюменцам грозит штраф.

Согласно законодательству, в Тюменской области нельзя шуметь с 22:00 до 8:00 в будни, с 22:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни. Ежедневно с 13:00 до 15:00 в регионе действует тихий час.

В "бесшумные часы" не допустимы громкие крики, свист, стук, пение, игра на музыкальных инструментах, передвижение предметов. Нарушителей ждет предупреждение или административное наказание. Штраф варьируется от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей, пишет Moi-portal.ru.