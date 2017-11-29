Тюменцев ждут в мастерской по изготовлению подарков к Новому году

Более 15 мастеров декоративно-прикладного искусства, рукоделия и дизайна из муниципальных учреждений культуры и мастерских обменялись опытом и поделились своими умениями на базе дома культуры и творчества "Торфяник". Своему искусству они научат всех желающих. Проект "Время чудить", который проходит под слоганом "Не ждите чуда — чудите сами", стартует 1 декабря.

В рамках проекта пройдет серия мастер-классов на новогоднюю тематику, можно будет научиться делать декоративные елочки, декор для дома и офиса, ароматное мыло, свечи, рождественский венок, освоить арт- и сказка-терапию, мастерство шерстяной акварели, медитативную технику зентангл и даже нарисовать 3D-картину к новогодним и рождественским праздникам.

Мастера предварительно подготовились и обменялись опытом друг с другом, так, например, представители дома культуры "Водник" показали, как сделать декоративную елочку из сизаля. ДКиТ "Торфяник" научил шить пряничный домик, ДК "Орфей" представил мастерство декорирования кофейной банки джутом, Центр татарской культуры научил урало-сибирской росписи, а дом культуры "Поиск" провел мастер-класс "Новогодний шар "Снегирь". Центр русской культуры провел мастер-класс по изготовлению броши "Снежинка" при помощи техники канзаши, хобби-студия "Васильки" представила мастерство лепки из полимерной глины, мастерская Екатерины Бережной познакомила с технологией изготовления открыток "Веселая елочка". Завершила череду мастер-классов мастерская Юлии Серебренниковой с "Шерстяной акварелью".

Подробную информацию о времени и датах проведения мастер-классов для тюменцев можно узнать в официальной группе проекта "Время чудить" "ВКонтакте".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.