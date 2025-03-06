Тюменские школьники прошли мастер-класс по тактической медицине

Фото пресс-службы Штаба общественной поддержки «Единой России» в Тюменской области

Занятие по тактической медицине для учеников тюменских школ №38 и 58 состоялось в Штабе общественной поддержки "Единой России" в рамках проекта "Патриоты 72". С лекцией об остановке кровотечения выступил травматолог-ортопед Дмитрий Баринов.

Как сообщили в штабе, Дмитрий он много лет работал в Областной клинической больнице №2 и поликлинике №5. Школьникам он рассказал о видах кровотечений, как правильно накладывать жгуты и плотные повязки. Например, при незначительных кровотечениях необходимо рану прижать и туго забинтовать. При более серьезных повреждениях нужна давящая повязка – при венозных кровотечениях и жгут – при артериальных. А еще показали фотографии травм военного времени и примеры неудачного наложения жгута.

Далее речь шла о сердечно-легочной реанимации. "Самые главные показания к реанимации – отсутствие сознания, остановка дыхания, нарушение проходимости верхних дыхательных путей, кровотечения и травмы. Оказывающему помощь сначала необходимо обеспечить собственную безопасность, потом вызвать скорую и проверить сознание и дыхание человека. При необходимости – проводить непрямой массаж сердца", – рассказал врач.

Мастер-класс по реанимации провел волонтер проекта "Интерактивная первая помощь" Алексея Сидоркина. Несколько ребят попробовали свои силы в реанимации манекена, имитирующего человека без сознания. Как правильно расположить пострадавшего, как проверить наличие дыхания, куда и как часто надавливать по время сердечно-легочной реанимации – все эти знания мальчики теперь смогут применить на практике в случае необходимости.

Проект "Патриоты 72" реализуют Штаб общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области и региональная организация "Офицеры России" с использованием средств гранта Фонда президентских грантов. В течение 2025 года тюменских школьников ждут встречи с военнослужащими и представителями военных учебных заведений, мастер-классы на военную тематику. Проект направлен на то, чтобы повысить осведомленность старшеклассников о службе в армии, развенчать мифы и страхи, связанные с военной службой, и развить ответственное отношение к службе в армии.