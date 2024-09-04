Тюменцы на жд перроне прошли мастер-класс по плетению маскировочных сетей

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели на железнодорожном перроне, м ероприятие прошло 4 сентября в рамках историко-просветительского проекта "Поезд Победы". Участниками стали жители и гости города. Организатором выступило Российское общество "Знание", сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" в УрФО.

Помощник депутата Тюменской облдумы Андрей Кириченко рассказал, как плести маскировочные сети и объяснил, что их применяют для маскировки вооружения, военной техники и инженерных сооружений. "Война – это не просто тяжелая работа, она почти невыносимая. Наши деды воевали, родители достойно прожили свою жизнь. Общая победа в Великой Отечественной войне – самое главное достояние всего многонационального народа. По-моему, нет никого, в семье которого та война не оставила неизгладимый след. На СВО сейчас решается судьба всей страны. Ребята отдают самое ценное, что есть – свои жизни. Поэтому помогать нужно всем, чем можно. Мелочей в такой помощи не бывает", – отметил он.

Горожане с большим удовольствием принимали участие в мастер-классе. Каждый из них получил в подарок георгиевскую ленточку. "Отрадно, что порядка трех десятков детей приняли участие в плетении маскировочной сети. Это первая сеть в Тюмени. Надеемся, что дальше коллеги из других субъектов Российской Федерации поддержат нашу инициативу", – добавил лектор.

В здании вокзала работал лекторий Общества "Знание. Перед слушателями выступил доктор исторических наук, профессор, заведующий Региональной лабораторией изучения этноконфессиональных отношений и проведения социокультурных экспертиз ТюмГУ Александр Ярков. Он рассказал слушателям о роли Тюмени в годы Великой Отечественной войны. Свыше 50 тысяч тюменцев отдали жизнь при защите Родины, а более 70 тысяч отмечены боевыми медалями и орденами за боевые подвиги. Слушатели узнали, что эвакуированные предприятия прибыли в город в течение 1941 года, и уже в 1942 году приступили к выполнению государственных заданий и планов. В Тюмени производили минометы и мины, торпедные катера, бесшумные планеры, пистолеты-пулеметы ППШ, кислотные аккумуляторы и многое другое. Александр Ярков рассказал и о том, что многие мужские профессии в годы войны вынужденно освоили женщины, подростки в 15-16 лет становились токарями и слесарями, а дети помогали тем, что собирали цветные металлы, заготавливали дрова, помогали колхозам в сборе урожая.

"Очень важное мероприятие, в первую очередь для детей, которые это ещё не изучали. Это возможность прикоснуться не через учебник, а напрямую к истории наших великих побед", – рассказала участница мероприятия Ольга Алексеева.

С лекциями "Тюмень тыловая и фронтовая" и "Так они сражались за Родину" выступил директор АНО "Тюменский Дом Фотографии", член правления Тюменского отделения Русского географического общества и Тюменского отделения Союза фотохудожников России Сергей Фирцев. Обе темы объединены смысловой линией участия фотокорреспондентов Тюменских и центральных газет в Великой Отечественной войне и имеют общее название "Эпоха фотокоров".

"Интересно рассказывали про фотокорреспондентов, про то, как они рисковали во время войны. Про то, что происходило в тыле рассказывали, было здорово", – поделился участник мероприятия Михаил Борисов.

Лекторий Общества "Знание" в рамках акции "Поезд Победы" пройдёт также 5 и 6 сентября в Ишиме. Здесь выступят доктор исторических наук, профессор Станислав Синегубов и преподаватель истории, научный сотрудник Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Константин Иванов. Они расскажут историю города в годы Великой Отечественной войны.

"Поезд Победы" – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.