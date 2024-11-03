Тюменский центр "ВОИН" запускает серию бесплатных мастер-классов

Серию бесплатных мастер-классов по основным направлениям подготовки во второй декаде ноября запускает тюменский филиал Центра военно-спортивной подготовки "ВОИН".



Занятия по огневой, тактической подготовке, тактической медицине, основам управления беспилотными летательными аппаратами будут проводить инструкторы Центра "ВОИН". Также планируется организация блока мастер-классов по туризму и дополнительным дисциплинам.

"Будут проводиться мастер-классы как базового уровня, так и связанные с углубленным изучением дисциплин. В отличие от привычных образовательных программ, это будет именно блок первоначальных знаний, навыков, которые мы можем дать для молодежи, взрослых, ребят, которые заинтересованы в работе Центра "ВОИН", — пояснил руководитель отдела по учебной работе Евгений Утюгов.

К участию допускаются граждане РФ от 12 лет. Мастер-классы будут проходить на базе тюменского филиала: Ялуторовский тракт, 11-й км, 3, ст. 2/1, - сообщает Тюменская линия.

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