О методах борьбы с насекомыми рассказали агрономы

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области рассказали о щитовке – вредителе деревьев и комнатных растений. Визуально похожа на буроватое пятно размером со спичечную головку. Из комнатных растений щитовка предпочитает розы, пальмы, цитрусовые, орхидеи плющи и папоротники.

У взрослого насекомого отсутствуют усики и лапки. Личинки умеют ползать и также наносят вред растению. Щитовка имеет сосущий ротовой аппарат и питается клеточным соком растения, высасывая его с помощью острого хоботка. Вредителя можно обнаружить на стебле растения, и в верхней части листа образуются коричневые или светлые округлые чешуйки с липкими выделениями.

Поврежденные растения желтеют, неправильно развиваются, листья часто опадают, молодые побеги усыхают, - сообщает КП-Тюмень.

Инсектицидные препараты лучше применять не опрыскиванием по растению, а использовать те, которые растворяются в воде, и затем полить под корень. При этом действующее вещество проникает в клеточный сок больного растения и поражает щитовку изнутри. Полейте растение биологическим инсектицидом Фитоверм или Битоксибациллин, он безопасен для людей и животных. Через неделю провести повторную обработку для закрепления результата.

Щитовка на комнатных растениях чаще появляется при покупке нового растения. Рекомендуем при покупке тщательно осмотреть растение и изолировать от остальных на 2-4 недели.