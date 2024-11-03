День народного единства отпразднуют в Заводоуковске

В сельских Домах культуры пройдут благотворительные концерты в поддержку земляков - участников специальной военной операции. В Кошелевском сельском клубе организована познавательная программа "Мы силой единой сильны". Ведущие напомнят об истории праздника. Его кульминацией станет интерактивный квиз "История России".

Накануне дня народного единства в Гилевском Доме культуры все желающие смогут поучаствовать в познавательной программе "Русь едина – Русь непобедима". Гостей ждут игры, конкурсы и викторины.

Пройдет и всероссийская акция "Ночь искусств". В центральной библиотеке им. З.К. Тоболкина презентуют второй выпуск сборника воспоминаний и рассказов солдат, сержантов, офицеров и военкоров, участвовавших и участвующих в СВО, а также родственников погибших воинов.

В Заводоуковске концертная программа в честь Дня народного единства будет объединена с акцией "Ночь искусств". Пройдут мероприятия во Дворце культуры. Праздничные площадки начнут работать с 15:00. Концертная программа "Мы дети твои, Россия" стартует в 18:00.

По материалам Заводоуковского краеведческого музея.

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