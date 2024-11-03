Тюменским работникам АПК готовы платить до 150 тысяч рублей

Из 27 тыс. 869 вакансий в Тюменской области на начало октября 2 тыс. 450 касаются сельского и лесного хозяйства, охоты, рыбоводства и рыболовства, - сообщает региональный департамент труда и занятости населения ознакомился.

Организациям требуются 130 овощеводов, им готовы платить от 55 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц. Могут трудоустроиться 139 трактористов-машинистов сельхозпроизводства с зарплатой до 60 тыс. 534 руб. Примут 48 агрономов (до 51 тыс. 209 руб.), 49 ветеринарных врачей (до 50 тыс. 71 руб.), 26 животноводов (до 40 тыс. руб.).

Также нужны 104 оператора птицефабрик и механизированных ферм (до 42 тыс. руб.), 16 операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм (до 42 тыс. 333 руб.), три оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм (до 45 тыс. руб.).

Есть 45 вакансий для рабочих по уходу за животными, для них предусмотрена зарплата до 25 тыс. 196 руб., рабочим зеленого хозяйства (открыто 70 мест) - до 24 тыс. 220 руб.

Нужны 27 дояров (до 31 тыс. 292 руб.), - сообщает Вслух.ру.