Какие растения нужно защитить от холода зимой

С наступлением зимы стоит позаботиться о растениях и укрыть их, защитив от низких температур. Но агроном-биолог Валентина Погорельцева предупреждает, что не стоит укрывать абсолютно все, так можно навредить насаждениям.

Единственное, что подлежит обязательному окутыванию укрывным материалом (агротексом) – это хвойники. Эти растения не боятся морозов, но могут выгореть на весеннем солнце. Розы укрывать на зиму тюменка не рекомендует. Особенно противопоказано закидывать розы навозом или перегноем, растения начнут преть.

– Плетистые розы спокойно выдерживают морозы до -15 градусов и не вымерзают. При более холодных температурах их ветви, которые могут достигать до 6 метров, пригибают к земле и забрасывают снегом, – отмечает агроном.

Парковые розы до 2-3 метров в высоту и вовсе не стоит обрезать и укрывать на зиму. Максимум, что можно сделать, закидать лапотником (хвойными ветками). Чайно-гибридные укрывать также не нужно, на зиму рекомендуется окучить место прививки, а весной немного разгрести, но не полностью, так как роза может обгореть и перерасти в дичку.

Луковичные цветы обычно не накрывают. Исключением являются гиацинты, которые часто вымерзают в нашей зоне. Тюменка рекомендует на зиму насыпать на растение перегноя. Что касается лилий, то азиатские гибриды лилий спокойно переживают зимний период, а вот восточные гибриды могут вымерзнуть, их необходимо прикрыть.

Хризантемы плохо переносят мороз, поэтому их рекомендуют выкапывать и оставлять на зиму в погребе. Единственный сорт хризантем, который более-менее устойчив к зимним условиям – это Китайский.

Плодовые деревья хорошо переносят заморозки, но именно те сорта, которые пригодны для нашей зоны. Единственный сорт яблони, о котором стоит позаботиться – это Мельба. Пока насаждение небольшое (1-2 года), его можно пригибать ближе к земле и засыпать снегом. Сделать это несложно, так как этот сорт и так высаживают под углом 45 градусов. Чем ближе яблоня будет к земле, тем больше у нее развивается генеративные почки.

Также приготовить к зиме Валентина советует и виноград, - сообщает Мегатюмень.