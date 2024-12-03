В тюменских экодомах учат создавать из вторсырья новогодний декор

В декабре и январе экодома Тюменской области ждут гостей на новогодние мероприятия с настольными играми, тематическими викторинами с подарками, а также обменом новогодними костюмами, игрушками и гирляндами.

Для детей и взрослых запланированы новогодние мастер-классы в экодомах Тюмени, Тобольска и Ишима. Каждый подготовил интересные и обучающие занятия, которые помогут провести время с пользой, освоить что-то новое и раскрыть свои творческие способности.

Например, из пленки можно создать флажки или подарочные пакеты, а из пластиковых бутылок, шишек и веток – декоративные элементы для праздничного стола или венки. В мультицентрах посетителей научат делать оленей из картона, гирлянды, адвент-календари и аромасаше.

В экодомах "Гудвин", "Центральный" и мультицентрах Ишима и Тобольска состоятся швейные мастер-классы, где можно научиться шить новогодние игрушки из фетра.

"Мы хотим, чтобы праздники были не только волшебными, но и экологичными. Приходите, мы расскажем, как это сделать!" - отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Расписание мероприятий доступно на странице ТЭО в ВК. Все активности бесплатны и познавательны.