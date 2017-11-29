В Тюмени зальют больше сотни ледовых площадок

В этом году в Тюмени для любителей покататься на коньках планируют обустроить 115 кортов и ледовых площадок. Когда всё будет готово, горожане смогут ознакомиться с их расположением и расписанием работы на портале "Тюмень – наш дом".

Чтобы активный отдых тюменцев не был омрачен неприятными сюрпризами, городской департамент по спорту даже проведет мастер-класс по подготовке хоккейных кортов и ледовых площадок для УК, ТСЖ и подрядных организаций.