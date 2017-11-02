Тюмень за день: 2 ноября

Активисты ОНФ в Тюменской области инициировали проект "Медиастрана"

По инициативе тюменского отделения Общероссийского народного фронта в регионе стартует проект "Медиастрана". Он направлен на поддержку медиаобразования, популяризацию и повышение статуса школьных СМИ. Итогом насыщенной программы станет фестиваль школьных СМИ региона. Он пройдет весной 2018 года и позволит тюменским школьникам проявить свои таланты и навыки в сфере медиакоммуникаций.

Тюменцев приглашают в театр теней

С 4 по 6 ноября в МТЦ "Космос" состоится фестиваль света и тени. В Тюмени выступят пять коллективов. Три из них — иногородние: "Учёный медведь" (Москва), "Фим" (Екатеринбург) и новосибирский театр теней. Свои работы покажут и тюменские театры "Ключ от сказки", "Ларчик".

Спорторганизаторы будут ждать тюменцев и в прохладную погоду

Укрепить здоровье перед предстоящими холодами жителям Тюмени помогут спорторганизаторы. В ноябре они готовы заниматься с горожанами на 186 спортивных площадок, в том числе и на открытом воздухе.

Тюменский музейный комплекс приглашает на экскурсии в "Ночь искусств"

Музейный комплекс имени Словцова приглашает жителей и гостей Тюмени на экскурсии по фондохранилищу в "Ночь искусств", 4 ноября, с 16:00 до 00:00. Как сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения, музейные хранители проведут захватывающие экскурсии в хранении коллекций и реставрационные мастерские.

Где в Тюмени найти бесплатный Wi-Fi?

Что делать, если мобильный интернет закончился в самый неподходящий момент – тогда, когда вам нужно срочно отправить сообщение или проверить почту? Оставаться на связи поможет городской Wi-Fi.