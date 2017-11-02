Тюменцев приглашают в театр теней

С 4 по 6 ноября в МТЦ "Космос" состоится фестиваль света и тени.

В Тюмени выступят пять коллективов. Три из них — иногородние: "Учёный медведь" (Москва), "Фим" (Екатеринбург) и новосибирский театр теней. Свои работы покажут и тюменские театры "Ключ от сказки", "Ларчик".

Театр теней как форма визуального искусства обладает богатой историей и ведет свои истоки из Китая. В этом виде театрального искусства основа — это большой полупрозрачный экран, к которому прислоняют управляемую куклу. Все действие происходит в темноте, а вокруг множество фонариков.

Спектакли рассчитаны на детей от 3 до 12 лет, хотя организаторы признаются, что и взрослым будет некогда скучать – волшебства хватит на всех. С программой и расписание фестиваля света и тени можно ознакомиться на сайте космосцентр.рф. Стоимость билетов — от 150 до 200 рублей.

Проект реализуется при грантовой поддержке молодежного театрального центра "Космос". Руководитель проекта фестиваля Юлия Кувшинова из театра теней "Ключ от сказки" стала победителем в конкурсе грантов на реализацию театральных и околотеатральных проектов.