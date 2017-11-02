Спорторганизаторы будут ждать тюменцев и в прохладную погоду

Укрепить здоровье перед предстоящими холодами жителям Тюмени помогут спорторганизаторы. В ноябре они готовы заниматься с горожанами на 186 спортивных площадок, в том числе и на открытом воздухе.

Вести занятия в этом месяце будут 160 тренеров. Тюменцы могут выбрать что-то для себя из 40 спортивных направлений: оздоровительная гимнастика, мини-футбол, общая физическая подготовка, плавание, закаливание, подвижные игры, скандинавская ходьба, скалолазание, танцы.

Кроме занятий по графикам в ноябре инструкторы по спорту проведут более 400 мероприятий. Ознакомиться с расписаниями можно на портале "Тюмень — наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", в группах "Вконтакте" и в "Одноклассниках".

В МАУ "ТГМЦ" тюменцев просят заранее созваниваться по указанному в графике номеру телефона и уточнять расписание каждого конкретного инструктора по спорту.



