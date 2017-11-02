Активисты ОНФ в Тюменской области инициировали проект "Медиастрана"

По инициативе тюменского отделения Общероссийского народного фронта в регионе стартует проект "Медиастрана". Он направлен на поддержку медиаобразования, популяризацию и повышение статуса школьных СМИ. Итогом насыщенной программы станет фестиваль школьных СМИ региона. Он пройдет весной 2018 года и позволит тюменским школьникам проявить свои таланты и навыки в сфере медиакоммуникаций.

Презентация регионального проекта ОНФ прошла в формате видеотрансляции в конце октября и охватила более 200 школ Тюменской области. К реализации образовательного проекта уже подключились Тюменский государственный университет, ТОГИРРО, Союз журналистов Тюменской области. Инициатива поддержана и департаментом образования и науки региона. Ожидается, что в ближайшее время к проекту ОНФ "Медиастрана" подключатся другие общественные организации, а также СМИ.

Этот региональный проект ОНФ рассчитан как на учащихся школ, занимающихся в школьных пресс-центрах и планирующих в будущем поступать на факультет журналистики в вузы, так и просто заинтересованных медиасферой школьников и педагогов.

"Среди важнейших целей проекта – повышение информированности школьного сообщества по различным актуальным вопросам и обучение школьников правильной работе с информацией: фильтрации источников, информационной безопасности. И, конечно, учащиеся приобретут практические навыки, которые позволят им участвовать в создании и развитии школьных медийных ресурсов", – рассказал сопредседатель тюменского штаба ОНФ, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Региональный проект ОНФ "Медиастрана" выполняет не только профориентационную задачу, знакомя детей с аспектами журналистской работы, но и дает возможность школьникам реализовать себя и научиться выражать свое мнение, считает директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

В рамках образовательной программы для участников пройдут мастер-классы, практикумы, тренинги, деловые игры, экскурсии, творческие встречи. Школьники получат представление не только о традиционной журналистике, но и поработают с различными форматами подачи информации, в том числе с использованием социальных сетей.

"По итогам обучения у ребят сформируется портфолио для поступления в вузы на направления журналистики. Они получат практику работы в СМИ и социальных сетях, а также уникальный опыт дистанционной работы в медийной сфере. В рамках обучения учащиеся познакомятся с основами проектной работы, создадут и реализуют личный или школьный проект, получат представление об информационной безопасности. И, конечно, смогут использовать мультифункциональные теоретические знания в области массмедиа", – отметил Пересторонин.

В рамках регионального проекта ОНФ "Медиастрана" предполагается не только общая обучающая работа, но и индивидуальный подход к каждой из участвующих школ, исходя из актуальных нужд учебного заведения.