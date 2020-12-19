Тюменцы могут пообщаться с кинокритиком Антоном Долиным

Бесплатная онлайн-встреча с кинокритиком и главным редактором журнала "Искусство кино" Антоном Долиным состоится 23 декабря. Чтобы стать участником видеоконференции, нужно оставить интересующий вопрос для эксперта по ссылке: https://vk.cc/bVLfRd, указать свои данные и ссылку на социальную сеть. Заявки принимаются до 21 декабря.

Организаторы свяжется авторами лучших вопросов и отправят персональную ссылку на Zoom для подключения к трансляции. Кроме того, все желающие могут оставить вопросы в комментариях во время прямого эфира.

Антон Долин — российский журналист, кинокритик, радиоведущий, кинообозреватель, выпускник филологического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова. "Всё, что вы хотели знать о киножурналистике, но не знали, у кого спросить" - так звучит тема будущего эфира. Встреча пройдет в формате вопрос-ответ, где обсудят искусство с точки зрения журналистики и каким образом оно может влиять на медиаиндустрию.

По мнению организаторов, мероприятие будет интересно журналистам, кинокритикам, деятелям искусства и всем, кто работает в медиа. Вопросы можно задавать из области медиакультуры, кинематографа, литературы, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".