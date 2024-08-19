В Тюмени провели аудиопроменад

14 августа в Тюмени прошел аудиопроменад, в основу которого легли воспоминания горожан, которые произошли с ними в Тюменской области. Всего жители региона отправили более 20 рассказов. Для постановок выбрали три истории: Василия из Заводоуковска, Анны из Тюмени и Кирилла из Ялуторовска.

В аудиопроменаде "Здесь мы встретились", приуроченном к 80-летию региона, приняли участие 75 человек. Режиссер создал маршрут, где каждая локация связана с определенным местом из воспоминаний жителей области. Первая история произошла на Цветном бульваре. Там молодой человек на самокате столкнулся с бабушкой, которая несла яблоки. Во второй — тюменка поделилась историей любви в Заречном парке. А третье событие развернулось в Ялуторовске. Там второкурсник медицинского колледжа оказался с разбитым сердцем и обмороженными пальцами ног, сообщает Мой-портал.ру.

"Прошедший аудиопроменад стал ярким событием для жителей региона. Он позволил тюменцам окунуться в жизнь и истории своих земляков, посмотреть на город с разных сторон. Зрители охотно примерили на себя случившиеся в разных уголках Тюменской области события и отметили юбилей региона с особым теплом", — поделилась Лидия Фрицлер, заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос".