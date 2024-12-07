Первое карнавальное шествие "Конек-горбунок" пройдет в декабре

Карнавальное шествие "Конек-горбунок" состоится в Тобольске 24 декабря. Прием заявок на участие уже стартовал.

Праздничное событие состоится в городе впервые, уточнила руководитель структурного подразделения ДК "Речник" Фатыма Мамшанова.

Можно выбрать образ по сказке Петра Ершова: "Царский двор", "Царство Жар-птицы", "Подводное царство", "Царство Солнца и Луны". Желающим принять участие напоминают, что стоит дополнить колонну световым оформлением. Это могут быть светящиеся шары и гирлянды на батарейках. Ни в коем случае нельзя использовать свечи, факелы и тому подобное.

Точкой сбора для участников шествия станет территория у торгового центра "Троицкий мыс" по адресу: ул. Семена Ремезова, 19. Время — 17 часов 15 минут. Через 15 минут микроколонны в сопровождении волонтеров, назначенными организаторами, начнут движение. Участники двинутся в сторону Тобольского кремля.

В 18 часов на Красной площади откроется концертная программа. Неподалеку пройдет второе праздничное событие от ДК "Речник" — конкурс "Автостиль". В рамках него горожане посостязаются в лучшем оформлении автомобиля. Местом проведения станет центральная дорога к Софийско-Успенскому собору. Участники должны оформить машины с 14 часов до 17 часов 30 минут. Оценивать вид автомобилей будет компетентное жюри. Будут присуждены первое, второе и третье места. На кону — 300, 200 и 100 литров бензина, соответственно.

Отправить заявки на участие можно до 16 декабря на электронную почту: cd.rechnik@mail.ru.

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